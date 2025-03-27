Люди бачать, як їхні національні лідери відмовляються "цілувати перстень" Трампа, і це впливає на рейтинги.

Агресивна і часом відверто хамська зовнішня політика нового президента США збурила світ і подарувала зростання політичних рейтингів іноземним лідерам, які так чи інакше протистояли Дональду Трампу. Про це пише Financial Times.

Свіжі соціологічні опитування в кількох країнах, від Мексики до України, показують живильний електоральний ефект Трампа на рейтинги місцевих політиків. Навіть такий непопулярний лідер, як Еммануель Макрон, відчув сплеск народної підтримки після погроз США запровадити торговельні мита проти Європи.

"У вас є хуліган, який руйнує систему. Замість того, щоб просто поцілувати перстень, ці лідери в основному встають і ввічливо кажуть "ні", і їхні виборці цінують той факт, що їх не колонізують", — сказала директорка Римського інституту міжнародних відносин Наталі Точчі.

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Так, у Канаді наступник Джастіна Трюдо на посаді прем’єр-міністра Марк Карні одразу взяв на озброєння агресивний підхід до взаємодії з Трампом. На хвилі народного гніву, спричиненого американськими митами, та патріотизму Карні у рейтингах випереджає П’єра Пуальєвра, лідера консервативної опозиції і неприхованого трампіста. Але ж ще кілька місяців тому саме консерватори готувалися святкувати перемогу на наступних виборах. Трамп знищив рейтинги правих в Канаді.

Нещодавно президентом Мексики стала представниця лівого спектру Клаудія Шейнбаум, до речі перша жінка на посаді. Трамп погрожував Мексиці застосуванням військової сили заради придушення картелів і запровадив мита на мексиканський експорт до США. Як наслідок, і без того високі рейтинги схвалення Шейнбаум підскочили до 85%. Експерти кажуть, що тепер максиканський уряд може списувати на Трампа будь-які економічні негаразди.

Публічна сварка тандему лідерів США з президентом України в Овальному кабінеті стала лише черговим, хоча і найяскравішим епізодом їхніх нападок на Володимира Зеленського в попередні тижні. І це теж відбилося на рейтингах.

"Ми можемо його ненавидіти. Ми можемо бути суворими до нього. Але він наш президент", - сказала Олена Галушка з київської некомерційної організації "Міжнародний центр української перемоги".

Загальний рейтинг схвалення Зеленського підскочив до 67 відсотків, тоді як його чисте схвалення становить 38 відсотків — це найвищий показник із грудня 2023 року.

Як зазначає Financial Times, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Британії Кір Стармер хоч і уникли такого жорсткого конфлікту з Трампом, як лідери Канади, Мексики та України, теж мали змогу перехопити трохи благодатного для рейтингів ефекту Трампа.

Довіра до Макрона зросла з 21 до 27%. Хоча його загальна популярність залишається низькою, зростання повертає Макрона до того ж рівня, що й минулого літа в Парижі під час Олімпіади. Показово, що лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен намагалася триматися на відстані від Трампа, тож її рейтинг впав лише на 1% – до 35%.

У Британії рейтинги Стармера невпинно падали, відколи він очолив уряд у липні минулого року. Це раптово змінилося, коли він приїхав до Вашингтона минулого місяця і провів переговори з Трампом, доносячи ключові повідомлення і ввічливо відстоюючи свою позицію у відповідь на закиди президента США. Через декілька днів Стармер скликав лідерів "коаліції охочих" у Лондоні, щоб допомогти забезпечити майбутній мир в Україні.

Опитування громадської думки показали двозначне зростання підтримки Стармера, і навіть права преса заявила, що це був найкращий тиждень для прем’єр-міністра, хоча його рейтинг підтримки залишається глибоко негативним.

Україна, Зеленський і Трамп

Як писав УНІАН, у лютому Дональд Трамп розпочав агресивну кампанію нападок на Зеленського, що вилилося зокрема у публічну заяву про те, що Україною керує "диктатор" і "посередній комік".

Як стало відомо пізніше, ця емоційна заява насправді була імпульсивною реакцією Трампа на інтерв’ю Зеленського, в якому той поскаржився на "павутину російської дезінформації" навколо президента США.

Днями Зеленський заявив, що на команду Трампа вочевидь впливає російська дезінформація, що й виливається у дивні заяві американських посадовців. Цього разу Трамп відреагував значно спокійніше і навіть визнав, що росіяни справді інформаційно могли вплинути на його підлеглих.

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