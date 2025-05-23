Тепер іноземні лідери мають тричі подумати, перш ніж особисто зустрічатися із Трампом.

Президент США Дональд Трамп запустив нове "телешоу" для своїх прихильників, суть якого полягає в тому, аби запрошувати іноземних лідерів на зустріч в Білому домі, а потім принижувати їх в прямому ефірі. Про це пише Financial Times.

У середу до Овального кабінету був запрошений президент Південної Африки Сиріл Рамафоса. Він приїхав обговорити торгівлю та інвестиції, а замість цього став об’єктом політичного булінгу.

Трамп розкритикував його через давно спростовані повідомлення про те, що білих південноафриканських фермерів буцімто масово вбивають та виганяють з їхніх земель — твердження, які Рамафоса відкинув. Президент США навіть приглушив світло, щоб показати монтаж відеокліпів, які нібито демонструють насильство щодо білих.

Відео дня

Зараз політичні експерти намагаються зрозуміти, що означає ця засідка в Овальному кабінеті і як вона вплине на зовнішні відносини Америки.

Джон Болтон, який був радником Трампа з національної безпеки під час його першого терміну, зауважив, що така поведінка президента США відбиває у іноземних лідерів будь-яке бажання зустрічатися з ним. "Я думаю, що це контрпродуктивно", – підкреслив Болтон.

Стівен Вертхайм, історик американської зовнішньої політики з Фонду Карнегі за міжнародний мир, зазначив, що поведінка Трампа може остаточно поховати надії на особисту зустріч із китайським диктатором Сі Цзіньпіном. Той ні за що не хотів би стати учасником такої засідки під час переговорів.

Financial Times зауважує, що південноафриканський президент був не першим, кому Трамп влаштував пастку в Овальному кабінеті. В останній день лютого те саме сталося з лідером України Володимиром Зеленським, на якого Трамп насідав разом зі своїм віце-президентом Джей Ді Венсом.

Але і окрім Зеленського Трамп намагався "булити" інших іноземних лідерів, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона та нового прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Просто з ними "шоу" вийшло не настільки яскравим, як із презилентами УКраїна і ПАР.

Експерти кажуть, що така поведінка Трампа підриває міжнародний авторитет США, граючи на руку Москві та Пекіну. Особливо на тлі інших дій Трампа в міжнародній політиці.

"У Росії та Китаї відкорковують шампанське. США значно втратять вплив у світі в результаті таких інцидентів", – сказав Крістоф Хойсген, який був радником з національної безпеки колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

При цьому для оглядачів залишається загадкою, навіщо президент США взагалі таке робить. Наприклад, у випадку із Рамафосою Трамп мав би обговорити з ним низку важливих питань в царині економіки та міжнародної політики. Натомість Трамп зациклився на давно спростованих заявах про геноцид білих фермерів-африканерів.

Вже згаданий екс-радник Трампа Джон Болтон висловив сумнів, що Білий дім консультувався з експертами-африканістами перед тим, як звинуватити Рамафосу в геноциді білих.

"Що це говорить іншим лідерам світу? Що чиста пропаганда, якщо вона потрапляє в мозок Трампа, раптом стає тим, про що він говорить публічно з главою іноземного уряду?" – риторично запитав він.

Дивна політика Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, Трамп досі ухиляється від запровадження нових санкцій проти Росії, попри вже всім очевидне небажання Путіна припиняти війну. Натомість сьогодні він анонсував нові величезні мита проти Євросоюзу, хоча проти тієї ж Росії не було запроваджено жодних мит.

Колишній український дипломат і політик Роман Безсмертний зробив припущення, що дивна любов Трампа до Росії має просте пояснення: нинішній американський президент колись в минулому дав себе скомпрометувати російським спецслужбам, і тепер Путін має на нього компромат.

Вас також можуть зацікавити новини: