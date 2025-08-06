За його словами, було досягнуто "значного прогресу".

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф провів дуже продуктивну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

За його словами, було досягнуто "значного прогресу".

"Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні з тим, що цю війну необхідно завершити, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями. Дякую за увагу до цього питання!" - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

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Зустріч Віткоффа з Путіним - деталі

У Кремлі відбулася п'ята цього року зустріч спецпосланця президента США Стівена Віткоффа з Володимиром Путіним. Вона тривала близько трьох годин. Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що коли Віткофф доповість про розмову, яка відбулася, Трампу, Кремль зможе дати детальний коментар з приводу переговорів. Він назвав переговори "конструктивними".

Незадовго до візиту американського чиновника Bloomberg писав, що Путін готовий запропонувати США "повітряне перемир'я" в Україні замість повноцінного затишшя, тобто відмовитись від ударів БПЛА та ракетами.

Відразу після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп ввів додаткові 25% мита проти Індії, одного з найбільших покупців російської нафти, за закупівлю енергоносіїв з РФ.

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