Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф провів дуже продуктивну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.
За його словами, було досягнуто "значного прогресу".
"Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні з тим, що цю війну необхідно завершити, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями. Дякую за увагу до цього питання!" - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Зустріч Віткоффа з Путіним - деталі
У Кремлі відбулася п'ята цього року зустріч спецпосланця президента США Стівена Віткоффа з Володимиром Путіним. Вона тривала близько трьох годин. Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що коли Віткофф доповість про розмову, яка відбулася, Трампу, Кремль зможе дати детальний коментар з приводу переговорів. Він назвав переговори "конструктивними".
Незадовго до візиту американського чиновника Bloomberg писав, що Путін готовий запропонувати США "повітряне перемир'я" в Україні замість повноцінного затишшя, тобто відмовитись від ударів БПЛА та ракетами.
Відразу після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп ввів додаткові 25% мита проти Індії, одного з найбільших покупців російської нафти, за закупівлю енергоносіїв з РФ.