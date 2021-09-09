Статки її батька оцінюють у 2,5 мільярда доларів.

Мешканці тихого живописного села Котсуолд в Англії обурилися пропозицією 46-річної доньки російського мільярдера Дарини Коган "освіжити" населений пункт новими будинками й закладом для проведення вечірок.

Про це пише Daily Mail.

Донька мільярдера Валерія Когана разом зі своїм чоловіком – 52-річним Мартіном Белламі – переїхала в Котсуолд 18 місяців тому. Відтоді пару ніколи не бачили – багатії діставалися оселі за допомогою вертольотів.

Подружжя придбало найбільший у селі маєток за 9,25 мільйона фунтів стерлінгів.

Проте минулого місяця 510 мешканців отримали через пошту брошуру з пропозицією "освіжити" територію. Коган вирішила забудувати Котсуолд 24 будинками, новим громадським центром для вечірок, що нібито покликано "забезпечити село робочими місцями".

Росіянці, мовляв, дуже сподобалися краєвиди села, і вона вирішила зробити Котсуолд привабливим для туристів. Ідея повинна пройти громадські слухання у місцевій ратуші.

Самі ж мешканці наголошують, що вони проти затії Коган. Інший заможний британець, який теж має котедж у цьому місці, виклав 13 способів протидії рішенню доньки олігарха в окремому листі й розіслав його поштою селянам.

"Нам не потрібен координатор для села. У нас вже є сільська ратуша. І нам не потрібні весілля і бенкети", – відреагувала 64-річна Кім Пірсон, уточнивши, що інакше люди просто не зможуть гуляти вулицями й садами.

У колах підприємців уже кажуть, що село "має справу з доволі серйозними типами".

Валерій Коган вважається близьким соратником президента РФ Володимира Путіна – ще з часів, коли обидва працювали у КДБ.

Сама Дарина відома у Британії за прізвищем колишнього чоловіка – Лозовська. За фахом – юрист. Статки її батька оцінюють у 2,5 мільярда доларів.

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Автор: Яна Ставська