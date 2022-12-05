В "Укренерго" заявили, що енергосистема України зберегла цілісність, ситуація складна, але контрольована.

В усіх областях України після ракетної атаки Росії у понеділок, 5 грудня, запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Як повідомили у НЕК "Укренерго", наразі ситуація в енергосистемі складна, але контрольована.

"Сьогодні відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти… Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи", – інформують у компанії.

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Зазначається, що ремонтні бригади "Укренерго" разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах в Одеській та інших областях.

Диспетчери та інженери "Укренерго" працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів.

"Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень", – заявили в компанії.

Згідно з повідомленням, першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.

Ситуація з електропостачанням в Україні

Голова уряду Денис Шмигаль підтвердив влучання ракет в обʼєкти енергетичної інфраструктури в трьох областях України. Були "прильоти" в енергоооб'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Через ракетний обстріл на Миколаївщині всі 10 черг графіка стабілізаційних відключень відключені від поставок електроенергії.

Крім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення, яке унеможливлює нарахування за неспожиту електроенергію побутовим споживачам.

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