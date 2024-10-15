'Підтримка є, але чи її достатньо?': глава МЗС Фінляндії обурилась, що Захід втомився від України

За її словами, підтримка Заходу слабшає, натомість Росія міцнішає.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що підтримка України з боку західних країн поступово слабшає, і вони все частіше шукають шляхи для вирішення конфлікту. Вона наголосила на необхідності збільшити зусилля в підтримці Києва, підкресливши, що війна з Росією далека від завершення, пише Financial Times.

За словами Валтонен, західна втома від війни реальна і дедалі більше відчувається, особливо на тлі подій на Близькому Сході, які відвертають увагу та ресурси. Це стало очевидним під час Генеральної Асамблеї ООН, де основний фокус був спрямований на події в регіоні. Міністр підкреслила, що перемога Росії в Україні серйозно підірве всю систему стримування в Європі та поставити під сумнів європейські зусилля щодо підтримки стабільності.

Багато країн сподіваються на вирішення конфлікту, особливо з огляду на нові виклики, такі як конфлікт на Близькому Сході, але, за її словами, не можна здаватися перед російською агресією, яка вже триває.

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"Підтримка України є, але чи достатньо її? Ось у чому питання", - заявила вона.

Вона також закликала до посилення санкцій проти Росії, зокрема звернувши увагу на проблему зростання "тіньового флоту" Москви - нафтових танкерів, які обходять міжнародні обмеження.

Західні лідери про війну в Україні - інші новини

Як повідомляв УНІАН, у липні президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що союзники по НАТО надали Україні лише половину обіцяної допомоги, і зокрема, цієї допомоги недостатньо.

8 жовтня Рютте заявив, що Україна стоїть на порозі найсуворішої зими від початку повномасштабного вторгнення Росії, оскільки Москва продовжує атакувати критично важливу енергетичну інфраструктуру країни.

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