Офіційний Амстердам обіцяє підтримувати Київ, доки триває російська агресія.

Нідерланди нададуть Україні 2,5 мільярда євро фінансової допомоги для відбиття російської агресії. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури", – написав Зеленський у своєму Телеграм.

У свою чергу Марк Рютте запевнив, що Нідерланди допомагатимуть Україні у військовій, гуманітарній та дипломатичній сферах, поки Росія продовжує свою агресію.

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За його словами, ці 2,5 мільярда євро підуть на військову та гуманітарну допомогу, на ремонт інфраструктури та для фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.

"Україна може покластися на Нідерланди. Ми щойно підтвердили це в нашій розмові з Володимиром Зеленським", - заявив Рютте.

Допомога Україні від Нідерландів

Офіційний Амстердам надає військову допомогу Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Якщо спочатку мова йшла про легке піхотне озброєння, то потім Нідерланди почали поставляти і важку бойову техніку.

Крім прямих поставок зброї, уряд цієї країни перераховує Україні фінансову допомогу.

У листопаді парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсором тероризму. Також країна висловила готовність організувати військовий трибунал для росіян.

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