Він повинен зустрітися з Джо Байденом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 8-9 лютого перебуватиме з візитом у США. Він планує зустрітися з президентом Джо Байденом та законодавцями.

Урядовці сказали журналістам, що під час поїздки Шольц розповість про зусилля Європи в наданні допомоги Україні, "в явній спробі зміцнити підтримку Києва, яка застопорилася", пише Reuters. За їх словами, Німеччина вже надала Україні військову допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів.

У четвер увечері канцлер пообідає з американськими законодавцями, в п'ятницю поснідає з керівниками американських компаній, а потім зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Перш за все вони обговорять Україну, НАТО і війну між Ізраїлем і сектором Гази.

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"Для канцлера важливо, щоб всі держави внесли свій внесок у підтримку України. Тому в цьому відношенні важлива тісна трансатлантична координація", - сказав один з чиновників.

Також Шольц хоче обговорити з амріканським лідером майбутнє Північноатлантичного альянсу. При цьому він не збирається зустрічатися з Трампом під час свого візиту.

Заяви Шольца про допомогу Україні:

Як повідомляв УНІАН, у січні канцлер розкритикував обсяги військових поставок Україні, заплановані партнерами по Євросоюзу. Він сказав, що вони занадто малі.

ЗМІ повідомляли, що він говорив про це і з президентом Франції Макроном. Після цього єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що Берлін намагається діяти поодинці у питанні допомоги Україні.

Раніше Шольц заявив, що в 2024 році ФРН надасть Україні військову допомогу на суму понад сім мільярдів євро.

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