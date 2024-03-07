Очікується, що спікер Палати представників ініціативу підтримає.

У другій половині березня у Конгресі США можуть представити альтернативний законопроект щодо фінансування допомоги Україні. Про це повідомив кореспондент CNN Ману Раджу.

"Керівник комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол, який працює над пакетом іноземної допомоги з грошима для України та кордоном, сьогодні висловив упевненість, що законопроєкт буде розглянуто після того, як 22 березня буде завершено державне фінансування", – написав він у соцмережі Х.

Цей законопроект має стати альтернативою документу, який раніше погодив американський Сенат. Проте спікер Палати представників Майк Джонсон на голосування його так і не виніс.

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Водночас, за словами Маккола, Джонсон, скоріше за все, підтримає нову ініціативу.

Допомога Україні: у Білому домі заговорили про пошук додаткових варіантів

Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив, що США шукатимуть додаткові варіанти допомоги Україні, враховуючи ситуацію на полі бою. При цьому також продовжиться робота з Конгресом щодо схвалення запиту на фінансування для України.

За словами Кірбі, зараз адміністрація також шукає можливості для допомоги Україні всередині власної системи. Проте він наголосив, що "жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування".

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