За словами Адама Сміта, він вірить, що спікер Палати представників "не покине Україну".

Член Конгресу США від Демократичної партії Адам Сміт вірить, що спікер Палати представників Майк Джонсон виконає свою обіцянку "не покидати Україну". Про це пише The Hill.

За словами конгресмена, здатність Джонсона виконати цю обіцянку не дасть демократам підстав для його усунення.

Видання нагадує, що Джонсон пообіцяв взятися за допомогу Україні, коли Конгрес повернеться до Вашингтона цього місяця після святкових канікул, "хоча внутрішня політика його партії робить це складною пропозицією". При цьому деякі демократи висунули допомогу Україні як умову для того, щоб врятувати Джонсона від звільнення з поста спікера.

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"Так, негаразди в Палаті представників погано впливають на країну в різних аспектах, і звільнення спікера було б великою, великою помилкою. ... Я деякий час працював зі спікером Джонсоном, він був у Комітеті зі збройних сил, коли я був головою. Він порядна, розумна людина, у мене з ним хороші робочі стосунки", - зазначив Сміт.

Він також додав, що він вірить, що Джонсон "дотримає свого слова, і якщо він це зробить, то я не бачу жодної причини, чому демократи хотіли б усунути його з посади спікера".

Позиція спікера Палати представників Джонсона щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон готує таємничий пакет допомоги США для України. За інформацією The Wall Street Journal, Джонсон, швидше за все, винесе законопроект про допомогу на розгляд Палати представників в умовах призупинення дії регламенту, що вимагатиме переважної більшості у дві третини голосів для його ухвалення.

При цьому, як зазначає видання, такий підхід зробить спікера залежним від демократів, яким, імовірно, доведеться надати близько 200 голосів.

Також УНІАН повідомляв, що Джонсон може залишитися без посади спікера Палати представників Конгресу США через небажання виносити на розгляд законопроект про допомогу Україні.

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