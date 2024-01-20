Він сподівається на укладення угоди в Сенаті щодо американо-мексиканського кордону.

Президент США Джо Байден заявив, що він сподівається на укладення угоди в Сенаті щодо американо-мексиканського кордону, що є одним з ключових питань на шляху до прийняття допомоги Україні, вже наступного тижня.

Як пише Reuters, Байден заявив, що він готовий до "масштабних змін".

"Я думаю, що наступного тижня ми зможемо щось зробити, принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет", - сказав Байден. - "Тепер питання до спікера і республіканців у Палаті представників, чи готові вони діяти так само?".

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Як пише видання, деякі республіканці у Палаті представників погрожують спробувати змістити спікера Майка Джонсона, якщо він винесе на голосування угоду про безпеку кордонів як частину пакету, який також включатиме допомогу Україні.

Водночас Байден визнав, що зміни в імміграційній політиці необхідні.

"Я готовий вирішити цю проблему, я дійсно готовий - масштабні зміни, і я маю на увазі це щиро", - сказав він. "Я вважаю, що нам потрібні значні зміни в політиці на кордоні, в тому числі зміни в нашій системі надання притулку".

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр раніше заявила журналістам, що переговори з сенаторами-республіканцями і сенаторами-демократами були продуктивними і обнадійливими, але відмовилася надати подробиці.

Питання допомоги США Україні

Білий дім ще у жовтні 2023 року запросив у Конгресу надання додаткової допомоги українській державі та Ізраїлю, але документ так і не ухвалили - республіканці перед новорічними святами пішли на канікули, й останнє голосування не відбулося. Основним проблемним питанням є безпека американських кордонів.

Днями президент США Джо Байден зустрівся з керівництвом Конгресу, щоб обговорити з ними стратегічні наслідки для самої Америки від ненадання допомоги Україні. Він жорстко розкритикував незговірливість парламенту з українського питання і заявив, що вони "ставлять під загрозу національну безпеку США, НАТО і решти вільного світу".

Водночас Дональд Трамп виступив проти компромісної угоди з Білим домом, в межах якої передбачається і укріплення кордону з Мексикою, і виділення військової допомоги Україні.

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