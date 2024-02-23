Серед громадян Німеччини серйозно виросла частка тих, хто вважає, що військову підтримку України треба збільшувати.

Переважна більшість німецьких громадян підтрималі нарощування військової підтримки України.

Про це свідчать результати опитування Politbarometer. Як пише "Німецька хвиля", 62% опитаних виступають за те, щоб європейські країни надавали Україні більше зброї та боєприпасів. Порівняно з попереднім місяцем підтримка такої позиції зросла на 11%.

Водночас кількість людей, які виступають проти збільшення військової підтримки, впала до 32%. Як показало опитування, лише більшість прихильників правих популістів та політсили лівого крила виступають проти збільшення військової допомоги Україні - 81% та 57% відповідно.

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Крім того, більшість респондентів також позитивно ставляться до збільшення витрат на оборону - таких 72%. Майже рік тому цей показник становив 59%. При цьому, частка тих, хто не погоджується з цим, знизилася до 23%.

Інші опитування німців

13 лютого стало відомо, що німці хочуть збільшити витрати на оборону. Ця позиція серед суспільства знаходить все більше прихильників на тлі заяв Дональда Трампа, який пригрозив на посаді президента США не захищати союзників по НАТО, якщо на них нападе РФ.

А 16 лютого Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги обсягом на 1,1 млрд євро.

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