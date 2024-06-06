Як відомо, раніше США дозволити бити своєю зброєю по військових цілях на території РФ.

Президент США Джо Байден не змінив свою думку щодо того, що американська зброя не має використовуватися для атак по Москві або Кремлю. Проте як відомо, він дозволив бити озброєнням по військових цілях на території РФ, пише ABC.

Коли в президента США запитали, чи була вже застосована американська зброя по Росії від моменту дозволу її використання, він не відповів прямо, проте дав зрозуміти, що удари не повинні бути здійснені по Москві або Кремлю.

"Вони дозволені для використання поблизу кордону, коли вони використовуються по інший бік кордону для атаки конкретних цілей в Україні. Ми не дозволяємо наносити удари на 200 миль (322 км, - ред.) углиб Росії і не дозволяємо наносити удари по Москві, по Кремлю", - підкреслив Байден.

Відео дня

Своєю чергою президент США прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що постачання зброї для ударів по РФ є "прямою участю у війні".

"Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він непорядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і водночас не припинити напад. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для нанесення ударів по Москві і Кремлю, для нанесення ударів прямо через кордон, де вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, яку використовують росіяни для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців", - запевнив Байден.

Удари по території РФ західною зброєю - останні новини

Раніше керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко заявив, що дозвіл на удари по РФ ускладнив життя окупантам.

"Те, що українські війська шукають С-300, С-400 і потім ведуть по них планомірну роботу - це факт. Ми вже бачимо знищену систему С-300, щонайменше одну, яка була вражена ударами українських військ із HIMARS. Я думаю, що далі ця робота, безумовно, продовжиться", - підкреслив експерт.

Своєю чергою військовий експерт Петро Черник назвав пріоритетну ціль на території Росії для ураження західним озброєнням. За його словами, головною метою є ворожа авіація.

"Найжирнішою і напотрібнішою ціллю залишається армійська авіація, бо вона дуже сильно дошкуляє. Мі-24, Мі-28, Ка-52 якраз десь на тих глибинах – 80-90 кілометрів - і знаходяться. Storm Shadow мав би дати відповідь на це питання", - запевнив Черник.

Вас також можуть зацікавити новини: