Надзвичайники розповіли, що прибирати "слизькі" хот-доги виявилося непросто.

Незвична аварія трапилася в американському штаті Пенсильванія. Там потрапила в аварію вантажівка, яка перевозила хот-доги. Коробки з хот-догами розлетілися та стали причиною великого затору, повідомило Fox news.

На міжштатній автомагістралі 83 поблизу кордону зі штатом Меріленд сталася ця аварія. Причиною стали механічні проблеми у вантажівці, що перевозила хот-доги. Фура зачепилася за бетонні перегородки, внаслідок чого відкрився причіп. Коли це сталося, з вантажівки висипалося безліч хот-догів.

Вмить вони перетворилися з їжі на сміття, яке треба було швидко прибрати. Адже через коробки з булочками та сосисками стали усі полоси автомагістралі. Кілька годин шосе було повністю закрите, що стало причиною довгого затору.

Відео дня

За медичною допомогою звернулися четверо людей. На щастя, їх травми не загрожуватимуть життю.

Один з рятувальників розповів журналістам, що під час ліквідації наслідків здивувався, наскільки слизькими можуть бути хот-доги. Судячи з відео, він мав на увазі самі сосиски, які ніяк не хотіли потрапляти в лопати для прибирання снігу, які роздали рятувальникам, а також випадали з ковша невеликого трактора, яким їх також озброїли.

Дивовижний результат у Гельсінкі

Нагадаємо, що завдяки проведеним заходам для підвищення безпеки руху в столиці Фінляндії за рік не було жодного смертельного ДТП. Щоправда, місцева влада ввела значні обмеження. Зокрема, звузили та обмежили деревами проїзджу частину. Але головний результат принесло обмеження максимальної швидкості до 30 км у більшості житлових районів. Для контролю швидкості в місті встановили 70 додаткових камер.

Вас також можуть зацікавити новини: