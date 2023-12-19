Зустріч відбудеться у президентському палаці "Бельведер".

Президент Польщі Анджей Дуда скликає засідання Ради національної оборони. У зустрічі в цьому форматі вперше візьмуть участь новий прем’єр Польщі Дональд Туск та члени його уряду.

Як повідомив в ефірі Radio ZET голова Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Яцек Сєвєра, зустріч відбудеться у президентському палаці "Бельведер". Вона запланована на 20 грудня, 12:30 (за Києвом, – ред.).

"Обговорюватимуться питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки, можливості підтримки Збройних сил України, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи (обороноздатності – ред.)", – наголосив Сєвєра.

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ВІн зауважив, що для підготовки до можливої конфронтації з Росією в Польщі є три роки. Сєвєра також додав, що якщо на початку 2023 року РФ могла відновлювати або виробляти 20 танків на рік, то зараз потужності дозволяють сягати показників у до 300 танків на рік.

Війна в Україні: підтримка з боку Польщі

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща стала прихистком для сотень тисяч українців. Країна також надала чимало військової та гуманітарної допомоги.

Так, у грудні повідомлялося, що до України прибули самохідні міномети Rak з Польщі. На них встановили протидроновий захист у вигляді залізної сітки над баштою.

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