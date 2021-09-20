До порядку денного раніше включили питання про тимчасово окуповані території України.

У ході 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбудеться зустріч президентів України, Польщі, Молдови та Грузії.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента Польщі.

У графіку зазначено, що 21-24 вересня 2021 року Анджей Дуда і його дружина відвідають Сполучені Штати Америки.

На 20:00 у нього запланована зустріч з Президентом Республіки Молдова Майєю Санду, Президентом України Володимиром Зеленським і Прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

Читайте такожНа кордоні Польщі та Білорусі знайшли тіла трьох осібТакож Дуда зустрінеться з президентами Бразилії, Монголії, Туреччини, Литви, Латвії, Естонії та Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Раніше Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у 76-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Її очолить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Візит Зеленського до США

У понеділок, 20 вересня, розпочнеться візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де він вже бував 31 серпня і 1 вересня.

За словами прес-секретаря Сергія Никифорова, глава держави візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН.

У Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що Генеральна Асамблея включила до порядку денного питання про тимчасово окуповані Росією території України.

Автор: Людмила Жерновська