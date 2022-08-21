На думку Тараса Загороднього, метою підриву автомобіля головного ідеолога "русского мира" був сам Дугін, бо його фігура є токсичною для постпутінських еліт.

Між російськими елітами вже йде боротьба за місце у постпутінській Росії.

Таку думку висловив політичний експерт Тарас Загородній в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи підрив у Підмосков'ї автівки з донькою головного ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна.

"Я думаю, що, скоріше за все, головною ціллю був сам Дугін. Тому що в Росії, на тлі в першу чергу відсутності реакції на удари по Криму, вже є розуміння, що ядерний блеф не спрацював. Вони розуміють, що війна вже перейшла на територію Росії або території, які вони вважають своїми, і Україні за це нічого немає. Тому Башти Кремля в Росії починають вже шукати собі виправдання, хто у цьому винуватий. По-друге, я думаю, що вже йде боротьба за своє місце у постпутінській Росії. Тобто, що буде, коли з Путіним щось трапиться, з чим вони будуть виходити на деескалацію із Заходом. Упевнений, що такі перемовини вже йдуть. І тут якраз постать Дугіна, який є один з ідеологів і апологетів війни. Зрозуміло він повинен, як токсична людина, зникнути", - пояснив Загородній.

Експерт додав, що також РФ може скористатися ситуацією, щоб звинуватити Україну у підготовці терористичних актів і знайти привід для ударів.

"Заодно можна звинуватити Україну у підготовці терористичних актів і інших речей... І знайти привід, наприклад, для ударів по території України. Хоча тут вони більше "стріляють собі в ногу", тому що у росіян виникає все більше питань, як це українські спецслужби вже себе вільно у Москві поводять", - сказав Загородній.

На його думку, у РФ будуть ліквідовувати "найбільш токсичні фігури режиму", Дугіна в тому числі.

"Там є Проханов ще, пані Сімоньян, Соловйов. Всім іншим також слід напружитись. Тому що вони є обличчями режиму. Вони вже зараз не потрібні. Постпутінські еліти вже думають, як вони будуть відмотувати все, що накоїв Путін. Тому що їхнє життя, перш за все, пов’язано із Заходом. Подивіться, яка у них істерика стосовно можливої відмови видачі туристичних віз росіянам. Тобто це дуже болюча тема. Тому вся внутрішня боротьба буде з цим пов'язана", - прогнозує Загородній.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня в Підмосков'ї підірвали доньку Олександра Дугіна - головного ідеолога "руского міра" в РФ.

Сьогодні, 21 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував теракт в РФ, у якому підірвали доньку Дугіна. Він підкреслив, що Україна не кримінальна держава та до цього не має відношення.

За словами Подоляка, Росія вже починає "внутрішньо розвалюватись" і різні політичні угруповання починають битву та хочуть отримати певні місця для того, щоб пізніше претендувати на іншу владу в РФ.

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