Сергій Наришкін заявив, що захоплення західної частини України - "мрія польських націоналістів".

Керівник Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін відзначився новою порцією маячні. Він заявив, що "Польща хоче взяти під контроль частину українських територій, але чекає вдалого моменту".

"Отримання контролю над західними територіями сучасної України, над так званими колишніми східними кресами є мрією польських націоналістів. Це вже стає елементом національної ідеології. Тому від цієї ідеї польське керівництво відмовитися вже не може", - цитує головного російського розвідника білоруське агентство Белта.

При цьому він заявив, що Варшава допомагає Києву боротися з російськими окупантами, щоб у "вдалий момент" захопити частину української території.

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"Польське керівництво вважає, що умовою для реалізації цієї ідеї є крах української державності в результаті військової поразки. Тому польська влада не хоче і виступає проти мирного врегулювання конфлікту (війни в Україні - УНІАН) і запевняє в тому, що буде надавати постійну допомогу київському режиму. Звичайно, ця ситуація погіршує становище України і українського народу", - підсумував Наришкін.

Маячня россяін про захоплення Польщею територій України - що відомо

Кремлівський наратив про захоплення Польщею українських територій звучить вже не вперше. Пов'язано це з тим, що Варшава активно допомагає Києву в боротьбі з російськими окупантами та брехні Москви на всіх рівнях.

Так, раніше заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Угорщина і Польща захоплять західні області України, Євросоюз розвалиться після повернення до його складу Британії, а на базі Німеччини буде створено "четвертий рейх", до якого нібито увійдуть Румунія, Польща, Словаччина, Чехія та "Київська Республіка".

Також російські пропагандисти публікували "карти", на яких нібито Україну вже поділили її сусіди.

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