За словами Джонсона, Пригожин думав, що він розібрався зі своїми проблемами.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив упевненість в тому, що Євген Пригожин в останні миті перед смертю абсолютно ясно розумів, хто саме є замовником його вбивства - навіть незважаючи на те, що часу для роздумів у нього особливо і не було.

Згідно з думкою політика, протягом останніх тижнів Пригожин в глибині душі очікував, що його вб'ють - таким або якимось іншим способом. І сподіватися на якийсь інший результат було б божевіллям з його боку.

Джонсон вважає, що "люциферіанське падіння Євгена Пригожина", на щастя, робить очевидним один дуже важливий висновок. Кадри літака, що перекидається в повітрі, повинні допомогти переконати всіх тих, хто доводить, що російське вторгнення в Україну можна зупинити шляхом переговорів. Наприклад, якщо вдасться змусити українців "обміняти" території на мир.

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Колишній британський прем'єр стверджує, що будь-яка подібна угода виглядає аморальною і огидною. А вбивство Пригожина доводить, що будь-якій угоді з Путіним довіряти взагалі не можна. Адже Пригожин теж думав, що він розібрався зі своїми проблемами, що у нього є гарантії. І підсумок цієї угоди ми всі зараз бачимо. А значить, вирішенням української проблеми може бути тільки якомога швидша перемога України.

Смерть Пригожина - останні новини

До загибелі ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина може бути причетний генерал-майор Головного розвідувального управління РФ Андрій Авер'янов. Цей розвідник раніше фігурував у гучних політичних отруєннях.

Остання відома зустріч загиблого ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина і російського диктатора Володимира Путіна була напруженою. Лідер бойовиків був розлючений.

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