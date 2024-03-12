Захоплення Трампа Гітлером виходило за межі економічної політики лідера Третього рейху,

Колишній президент США Дональд Трамп хвалив нацистського диктатора Адольфа Гітлера.

Відповідне зізнання зробив екс-очільник адміністрації Білого дому Джон Келлі у книзі журналіста CNN Джима Сьютто "Повернення великих держав". За його словами, в одній із розмов Трамп сказав йому, що Гітлер "зробив кілька добрих речей".

"Я сказав: Ну і що? І сказав: Ну, Гітлер відновив економіку. Але що він зробив із цією відновленою економікою? Він обернув це проти свого народу та проти всього світу. І я сказав: Сер, ви ніколи не зможете сказати нічого хорошого про цього хлопця. Нічого", – сказав Келлі.

Колишній чиновник Білого доку також зазначив, що захоплення Трампа Гітлером виходило за межі економічної політики лідера Третього рейху, він також розхвалював його владу над вищими офіцерами.

"Трамп нарікав, що Гітлер зберігав лояльність свого вищого керівництва, тоді як сам Трамп часто цього не робив. Він запитував про проблеми лояльності і про те, як, коли я вказав йому, що німецькі генерали як група не були йому лояльні і навіть намагалися кілька разів убити його, а він цього не знав. Коли він привів нас, генералів, він щиро вірив, що ми будемо лояльні і зробимо все, що він від нас забажає", – заявив ексглава адміністрації.

Водночас у Трампа ці заяви рішуче спростовують. Зокрема, представник передвиборчого штабу Трампа Стівен Чунг сказав, що Келлі "цілком заплутався і страждає від тяжкого захворювання синдрому Дональда Трампа".

Останні заяви Трампа

Днями колишній президент США і один із претендентів на нове обрання на головну посаду у країні Дональд Трамп заговорив про вихід США з НАТО. При цьому одноосібно таке рішення президент США ухвалювати не може.

Тож якщо Трамп переможе і матиме ідею, щоб офіційно відкликати участь Америки у НАТО, йому доведеться чекати проміжних виборів до Сенату і Конгресу.

Також УНІАН повідомляв, що Трамп обізвав Байдена "ідіотом". У своїй промові він звинуватив нинішнього президента США в тому, що той не може гарантувати США безпеку, і також згадав про президента-диктатора Росії Володимира Путіна.

За його словами, президент РФ говорить про ядерну зброю, "тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися".

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