Інцидент виглядав як цілеспрямований напад, при цьому підозрюваних ще досі не знайшли.

В одній з церков Стамбула прямо під час служби двоє озброєних людей відкрили вогонь, внаслідок чого вбито одну людину.

Інцидент виглядав як цілеспрямований напад, при цьому підозрюваних ще досі шукають, пише Бі-бі-сі. Стрілянина сталася близько 11:40 за місцевим часом (10:40 за Києвом) у церкві святої Марії в районі Сариєр.

Мотив злочину поки не встановлений, але є припущення, що напад було організовано з метою вбити одну людину, яка власне і стала жертвою. Після того, як невідомі застрелили людину, вони спокійно покинули місце злочину.

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Про загиблого відомо поки небагато. У МВС країни дані про нього не розголошують. А родичі вбитого заявили турецьким ЗМІ, що йому було 52 роки і він мав намір стати християнином, також він страждав від психічного розладу.

На інцидент вже відреагував президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Він висловив співчуття родині вбитого і пообіцяв, що злочинці будуть знайдені "протягом 24 годин".

Мер Стамбула Екрем Імамоглу написав у соцмережі Х: "Ми ніколи не дозволимо здійснити наміри тих, хто хоче зруйнувати єдність, нападаючи на релігійні об'єкти". Примітно, що в Туреччині надзвичайно рідко нападають на християн. Імамоглу підкреслив, що мусульмани і християни живуть в мирі, і місцевих жителів потрясло це вбивство.

Папа Римський Франциск також відреагував на інцидент і висловив солідарність з прихожанами церкви Святої Марії під час недільної служби у Ватикані.

Теракти і напади в Стамбулі

У цьому мегаполісі час від часу стаються страшні теракти. Так, один з крайніх терактів стався два роки тому на пішохідній туристичній вулиці Істікляль в районі Бейоглу. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив цей напад і повідомив тоді, що жертвами теракту стали шестеро людей, ще 81 людина постраждала. Четверо з них загинули на місці, ще двоє померли в лікарні.

Наступного дня поліція затримала людину, яка заклала бомбу на Істіклялі.

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