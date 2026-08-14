Туреччина скорочує закупівлі російської нафти через українські удари дронами, - Reuters

Україна у липні активізувала удари по чорноморському терміналу Росії.

Туреччина у липні скоротила закупівлі нафти з російських портів і планує скоротити їх ще більше в серпні після того, як атаки українських дронів порушили експорт із чорноморських терміналів Росії, пише Reuters із посиланням на дані трейдерів та LSEG.

Україна у липні активізувала удари по чорноморському терміналу Росії, що призвело до тижневої зупинки експорту з терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нестабільних відвантажень із порту Новоросійськ. Унаслідок цього липневі відвантаження нафти КТК скоротилися на 20%.

Туреччина, один із основних покупців сортів нафти КТК та Urals, отримала з російських портів у липні лише близько 900 тисяч тонн нафти, тоді як у червні цей показник становив 1,2 мільйона тонн. З них із Чорного моря надійшло трохи більше 300 тисяч тонн порівняно з 600 тисячами тонн у червні.

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У серпні Туреччина отримає з чорноморських портів Росії близько 200 тисяч тонн нафти. Два очікувані танкери перевозитимуть казахстанську нафту KEBCO, тоді як відвантажень CPC Blend або Urals у Туреччину цього місяця не заплановано. Утім, ці дані можуть бути оновлені пізніше.

За словами трейдерів, Туреччина диверсифікує постачання, щоб компенсувати наслідки чорноморської кризи, і в серпні здійснить рідкісні закупівлі нафти в Бразилії та Гаяни.

Тіньовий флот Росії – останні новини

13 серпня стало відомо, що російські нафтові танкери та портові термінали оснащуються сітками та клітками для захисту від українських безпілотників.

12 серпня повідомлялося, що Україна припинила удари безпілотників по нафтових танкерах біля порту Новоросійськ у Чорному морі після прохання віцепрезидента США Джей Ді Венса наприкінці минулого.

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