Під завалами можуть перебувати люди.

У суботу, 18 березня 2023 року, на півдні Еквадору та на півночі Перу стався потужний землетрус. Загинуло щонайменше 12 людей.

Як повідомляє AP, під завалами можуть перебувати люди. За даними геологічної служби США, землетрус магнітудою близько 6,8 стався біля узбережжя Тихого океану. Поштовхи зафіксували у 80 кілометрах на південь від Гуаякіля, другого за величиною міста Еквадору.

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо заявив, що землетрус "без сумніву ... викликав тривогу у населення". Він також закликав людей зберігати спокій.

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Зазначається, 11 людей загинули в прибережному штаті Ель-Оро, а ще одна – у високогірному штаті Азуай. Відомо, що жертвою в андській громаді Азуаї в Куенці був пасажир автомобіля, який притиснуло уламками будівлі.

Крім того, повідомлялося, що в громаді Мачала обвалився двоповерховий будинок. Це сталося до того, як люди встигли евакуюватися.

Землетрус також відчули в Перу. Про загиблих чи постраждалих поки не повідомлялося. За даними влади, у північному регіоні Тумбес обвалилися старі стіни армійської казарми.

Землетруси в світі: останні новини

Одним із найбільш потужних землетрусів цього року був землетрус у Туреччині та Сирії. Два поштовхи магнітудою понад 7 сколихнули південний схід Туреччини та прикордонні райони Сирії 6 лютого. Жертвами стихії стали біля 46 тисяч людей. Після цього протягом тривалого часу там відбувалися землетруси меншої потужності.

27 лютого землетрус стався вже в Україні. Поштовхи магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера відчули на Закарпатті. Такі землетруси не становлять загрози для населення, однак належать до сильно відчутних.

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