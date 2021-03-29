Частіше українських медиків дозволи на роботу на німецькій території отримують лише сирійські лікарі.

У федеральній землі Саксонія-Анхальт дедалі більше лікарів, які мають іноземне походження. Загалом у цій частині Німеччини 1505 таких медиків отримали ліцензії станом на кінець минулого року.

Про це пише Die Welt з посиланням на Медичну асоціалію Магдебургу. Більшість з них працюють в стаціонарному секторі. Лише 172 іноземних лікаря ведуть приватну практику або ж зайняті в центрах догляду.

Читайте такожFinancial Times: Наше майбутнє після COVID-19 визначать п'ять силВидання зауважує, що найчастіше німецькі ліцензії в Саксонії-Анхальт отримують лікарі з Сирії. Україна ж на другому місці серед країн походження новоприбулих медиків. Слідом за нашою країною йдуть Румунія і Польща. Разом з тим, прес-секретар Медичної асоціації запевняє, що дипломи з Америки, Азії, Африки й Європи теж ліцензуються в регіоні. І якихось чітких тенденцій зараз немає.

У Медичній асоціації зауважують, що на Румунію припадає зараз найбільша частка іноземних лікарів, які отримали право вести практику в Саксонії-Анхальт. Україна ж на третьому місці після Сирії.

Німецькі чиновники запевняють, що пандемія коронавірусу не посилила приплив іноземних лікарів, а також не вплинула на рішення при розгляді дозволів для них.

"Заявки з необхідним пакетом документів можуть бути надіслані поштою. Обмін інформацією під час процесу відбуваєтся через електрону пошту або телефоном", - пояснили в Службі надання дозволів у Саксонії-Ангальт.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань