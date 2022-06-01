Він додав, що Анкара не змінить свою точку зору, якщо не побачить конкретних і обов'язкових кроків.

Туреччина ще не отримала жодних конкретних пропозицій щодо подолання своїх занепокоєнь з приводу заявок Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, проти яких виступає Анкара.

Про це сказав турецький президент Реджеп Таїп Ердоганон, виступаючи в парламенті, повідомляє Reuters.

Ердоган сказав, що Туреччина хоче бачити "щирий підхід" двох скандинавських країн щодо її стурбованості.

Він додав, що Анкара не змінить свою точку зору, якщо не побачить конкретних і обов'язкових кроків.

Він також сказав, що заперечення Туреччини проти заявок Стокгольма і Гельсінкі на членство є не "опортунізмом", а скоріше питанням національної безпеки.

Нагадаємо, Анкара заперечує проти вступу Швеції і Фінляндії в НАТО, оскільки ці країни підтримують групи, які Туреччина вважає терористами.

Як повідомляв УНІАН, у травні Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Вони сподівалися, що це буде швидкий процес. Але Туреччина, давній член Альянсу, виступила проти членства Швеції та Фінляндії на тій підставі, що вони підтримують групи, яких вона вважає терористами.

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