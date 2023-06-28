Керівництво амстердамського музею вважає, що розрив співпраці з російським музеєм "єдино правильний вихід".

"Ермітаж Амстердам", створений в 2009 році, відокремився від свого творця - "Ермітажу" у Санкт-Петербурзі і тепер буде називатися H'art Museum.

Як пише видання The New York Times (NYT), контракт музею "Ермітаж Амстердам" з санкт-петербурзьким "Ермітажем" давав амстердамському музею право використовувати ім'я "Ермітажу" і "необмежені права" запозичувати твори з російської колекції. Близько третини експозицій були пов'язані з російською культурою та історією.

Видання зазначило, що амстердамський музей призупинив співпрацю з російським музеєм у березні 2022 року. Як вказала директор амстердамського музею Аннабель Бірні, торжество імперського гламуру здавалося більше не привабливим для публіки, поки РФ бомбила Україну. "Я думаю, що магія Росії зникла з війною", - додала вона.

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Бірні зазначила, що розрив співпраці з російським музеєм "єдино правильний вихід". "Нам довелося жити з наслідками, але ми з гордістю трималися за це рішення. У міру розвитку ситуації в Україні час підтвердив нашу правоту", - підкреслила вона.

Тепер же Бірні оголосила, що музей відроджується з новою назвою. З 1 вересня він буде перейменований на музей H'art, і в ньому будуть представлені виставки у партнерстві з трьома міжнародними музеями: Смітсонівським музеєм американського мистецтва у Вашингтоні, центром Помпіду в Парижі; та Британський музей у Лондоні.

"Ми збираємося стати музеєм для музеїв", - сказала Бірні. "Три партнери принесуть вам набагато більше, ніж один".

За задумом у H'art будуть окремі контракти з кожною партнерською установою. Музей Помпіду погодився працювати з H'art над п'ятьма виставками протягом п'яти років, починаючи з 2024 року. А Смітсонівський інститут і Британський музей працюватимуть з H'art Museum, щоб організувати по три виставки протягом наступних шести років.

Ізоляція РФ у світі

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Європі заговорили про скорочення ролі російської культури, оскільки вона тепер має негативний вплив. Однак серед європейських діячів знайшлися і ті, хто висловлювався проти такого кроку.

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