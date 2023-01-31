У російському "Ермітажі" стався скандал, пов'язаний з воєнними злочинами армії РФ у Бучі: на електронне табло музею вивели інформацію "про події в українській Бучі".
Як пише "Фонтанка", інцидент трапився в рамках хакерської атаки 29 січня. Тоді невідомі хакери транслювали дані про жахи Бучі на весь музей, проте яку саме інформацію показали росіянам - не уточнюється.
За даними видання, співробітники служби безпеки "Ермітажу" оперативно відключили екрани й постаралися приховати подію. Хакери, швидше за все, працювали дистанційно, їх особистість не була встановлена.
Наразі Слідчий комітет РФ вже займається цією справою.
Воєнні злочини армії РФ у Бучі
1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук офіційно підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів з території міста.
Пізніше світ шокувала доповідь правозахисної організації Human Rights Watch про події, які відбувалися в Бучі в період з 4 по 31 березня 2022 року. Фахівці приїхали в місто буквально через кілька днів після відходу військ РФ й знайшли докази страти безлічі мирних українців з боку окупантів.
При цьому президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка причетна до вбивств у Бучі.