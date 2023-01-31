На електронне табло вивели інформацію про військові злочини російської армії в одному з найбільш постраждалих міст у Київській області.

У російському "Ермітажі" стався скандал, пов'язаний з воєнними злочинами армії РФ у Бучі: на електронне табло музею вивели інформацію "про події в українській Бучі".

Як пише "Фонтанка", інцидент трапився в рамках хакерської атаки 29 січня. Тоді невідомі хакери транслювали дані про жахи Бучі на весь музей, проте яку саме інформацію показали росіянам - не уточнюється.

За даними видання, співробітники служби безпеки "Ермітажу" оперативно відключили екрани й постаралися приховати подію. Хакери, швидше за все, працювали дистанційно, їх особистість не була встановлена.

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Наразі Слідчий комітет РФ вже займається цією справою.

Воєнні злочини армії РФ у Бучі

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук офіційно підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів з території міста.

Пізніше світ шокувала доповідь правозахисної організації Human Rights Watch про події, які відбувалися в Бучі в період з 4 по 31 березня 2022 року. Фахівці приїхали в місто буквально через кілька днів після відходу військ РФ й знайшли докази страти безлічі мирних українців з боку окупантів.

При цьому президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка причетна до вбивств у Бучі.

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