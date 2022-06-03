Дослідники дійшли висновку, що майже вся техніка РФ включала деталі від компаній з США та Європейського Союзу.

Україну відвідали американські фахівці, щоб вивчити захоплену російську військову техніку.

Про це повідомляє The New York Times.

Вони розбирали російські боєприпаси та обладнання, в тому числі системи наведення ракет та лазерні далекоміри.

"Дослідники, запрошені українською Службою безпеки для незалежного аналізу російської техніки, виявили, що майже вся вона включала деталі від компаній з США і Європейського Союзу: мікросхеми, друковані плати, двигуни, антени та інші деталі", – йдеться у публікації.

За словами одного з дослідників Conflict Armament Research (ідентифікує і відстежує зброю та боєприпаси) Деміена Сплітерса, російські компанії десятиліттями мали доступ до "безперервного постачання" західних технологій:

"Передові російські системи озброєння і зв'язку були побудовані на базі західних чіпів".

Разом з тим відомо, що через санкції експорт напівпровідників в РФ скоротився на 90%.

Відзначається, що за словами американських і європейських офіційних осіб, США та десятки країн використовували заборони на експорт, щоб обмежити можливості Росії виробляти зброю. У підсумку, як зазначив високопоставлений американський чиновник, РФ зіткнулася з серйозними труднощами з отриманням мікрочіпів для поповнення своїх запасів високоточної зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що днями Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії, ввівши обмеження проти 17 росіян та 16 юридичних осіб.

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