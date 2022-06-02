Росія втрачає не лише своїх людей, яких вона не шкодує, але озброєння та військову техніку.

Російська Федерація здійснює підготовку до ведення довготривалої війни, переходить на посилений режим виробництва військового озброєння та техніки.

Про це на брифінгу у четвер повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Можна сказати однозначно, що ключова мета, яку перед собою поставила Російська Федерація — руйнування української державності. російська федерація не готова поступатись жодною своєю ціллю та здійснює підготовку до ведення довготривалої війни", — сказала Маляр.

З її слів, Росія втрачає не лише своїх людей, яких вона не шкодує, але озброєння та військову техніку. Тому зараз вони змушені використовувати стару техніку та посилити своє виробництво, зазначила заступниця міністра.

"Ми спостерігаємо, що вони переходять на посилений режим виробництва як стрілецької техніки, так і ракет. Виробництво їхнє працює зараз у посиленому режимі", — сказала вона.

Також зі слів Маляр, Міноборони спостерігає за останні тижні більшу концентрацію ракетних ударів по Сходу і Півдню України. Менш із тим, російські ракети сьогодні досягають всіх куточків України, додала вона.

Як відомо, 2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис. 603 населених пункти.

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