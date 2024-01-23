Згідно з опитуваннями, Алекс Стубб є фаворитом передвиборної гонки.

Кандидат у президенти Фінляндія Алекс Стубб заявив, що його країна не боїться Росії. "Потрійний замок" з сильної армії, членства в НАТО і недавньої угоди про оборонне співробітництво з США дають можливість не побоюватися провокацій і нападів з боку Росії, вважає політик.

"Фінляндія знаходиться в одному з найбезпечніших положень, в яких вона була протягом своєї історії ... Ми займаємося створенням системи стримування, і думаю, нам це дуже добре вдається", - говорить кандидат на пост президента Фінляндії в інтерв'ю FT.

Згідно з опитуваннями, Алекс Стубб є фаворитом передвиборної гонки. На другому місці Пекка Хаавісто.

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В окремому інтерв'ю FT Хаавісто сказав: "Настрій у нас обережний. Ми можемо очікувати багато чого, ми можемо очікувати багато брудних трюків з боку Росії... Настрій у Фінляндії такий, що в цьому немає нічого нового. Ми вже бачили Росію в історії. Нам не потрібно бути надзвичайно емоційними".

Хаавісто вважає, що завдяки НАТО Фінляндія, яка вже має одну з найбільших армій в Європі, "стала набагато більш захищеною". Перший тур голосування на виборах президента Фінляндії пройде в неділю.

Відносини між Фінляндією і РФ - деталі

Фінляндія стане першою країною, яка постраждає в разі ескалації напруженості між Росією і НАТО. Таку заяву зробив високопоставлений російський дипломат.

Фінляндія вступила до НАТО цього року після того, як десятиліттями зберігала нейтральний статус, і цей крок перетворив Гельсінкі на ворожого для РФ гравця.

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