Автори планують випустити серію розслідувань про корупцію в оточенні Лукашенка.

Команда білоруського Telegram-каналу Nexta увечері 8 березня опублікувала документальний фільм «Лукашенко. Золоте дно"» Менш ніж за добу він зібрав понад мільйон переглядів і оновив рекорд в білоруському Youtube.

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У Nexta стверджують, що спочатку планували зробити невеликий огляд майна Лукашенка. Але в процесі підготовки з розслідувачами почали зв'язуватися люди, що мали близьке відношення до корупційних схем глави білоруського режиму.

За словами авторів, цей фільм - лише початок. У їхніх планах - цілий ланцюжок розслідувань про корупцію в оточенні Лукашенка.

Про що йдеться у фільмі "Лукашенко. Золоте дно"

Журналісти Nexta розповіли про резиденції Лукашенка - як офіційні, так і «подаровані» близькими бізнесменами.

У фільмі перераховуються 18 об'єктів нерухомості, якими, за твердженням авторів, користується Лукашенко. Серед них - Палац Незалежності в Мінську, база відпочинку "Крупеніно" у Вітебській області і хутір "Віскулі" в Брестській області.

Описується парк з автомобілями за сотні тисяч і навіть мільйони доларів. Також стало відомо про літаки і вертольот, на яких Лукашенко минулого року літав над Мінськом під час протестів.

За словами авторів стрічки, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі 4 мільярди євро, більша частина яких пішла на особисті потреби Лукашенка.

У фільмі перераховані білоруські та зарубіжні бізнесмени - Михайло Гуцерієв, Ігор Макаров, Олексій Олексін, Павло Топузідіс, брати Каричі, які отримують ексклюзивні умови ведення бізнесу в обмін на цінні «подарунки» Лукашенка.

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Автор: Дмитро Захаров