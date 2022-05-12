За словами Йенса Столтенберга, членство країни в Альянсі зміцнить як її безпеку, так і всю організацію в цілому.

Фінляндію тепло зустрінуть у НАТО, а її вступ буде гладким і швидким. Якщо держава приєднається до Альянсу, то це посилить її безпеку, а також всю організацію в цілому.

Як передає портал Anadolu Agency, таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

"Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло приймуть в НАТО, і процес вступу буде гладким і швидким. Фінляндія — один з найближчих партнерів НАТО, [представник] зрілої демократії, член Європейського Союзу і важливий внесок у євроатлантичну безпеку", — повідомив Столтенберг.

На думку генерального секретаря Альянсу, "членство країни в НАТО зміцнить як НАТО, так і безпеку Фінляндії". Своїми висловлюваннями генсек привітав сьогоднішні заяви президента Фінляндії Саулі Нійністе і прем'єр-міністра Санни Марін. Вони офіційно повідомили, що підтримують вступ власної держави в НАТО.

Нагадаємо, керівництво правлячої Соціал-демократичної партії Швеції 15 травня оголосить позицію щодо вступу в Альянс. За даними ЗМІ, Країна подасть заявку на приєднання до НАТО вже наступного тижня.

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