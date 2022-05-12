Вступ до НАТО цих двох скандинавських країн може бути корисним для України.

Вступ Фінляндії та Швеції посилить НАТО, а Росія змушена буде розтягнути свої сили.

Про це в коментарі ТСН сказав керівник комітету Верховної Ради із зовнішньої політики Олександр Мережко.

"Для нас вступ до НАТО Фінляндії та Швеції є корисним і важливим. По-перше, вступ цих держав до НАТО послаблює Росію, оскільки кордон Росії з країнами НАТО стає більшим і Росія буде змушена розтягнути свої сили. По-друге, цей вступ посилює НАТО. Сталося так, що Путін прорахувався, почавши нову збройну агресію проти України. Він сподівався не тільки окупувати Україну, відновити радянську імперію, але також послабити НАТО, не допустити його розширення. Однак в результаті він отримав протилежний результат", - констатував Мережко.

Він додав, що, можливо, саме тому Україну зараз не приймають в НАТО, тому що такі рішення ухвалюються в Альянсі шляхом консенсусу.

"Серед країн-членів НАТО є такі, які бояться, що вступ України в НАТО зараз призведе до прямого конфлікту з Росією. Деякі політики з цих країн зазнали залякування і шантажу Путіна і почали використовувати такі аргументи, як "ескалація конфлікту", "можливість Третьої світової війни", "можливість використання Росією ядерної зброї". Однак ці аргументи не переконливі. Насправді, Путін рахується тільки з силою. І якщо країни НАТО проявлять рішучість і послідовність, це може зупинити російську агресію. Путін панічно боїться конфлікту з країнами НАТО, хоча і постійно говорить про те, що він розглядає війну проти України як, по суті, війну проти НАТО", - пояснив Мережко.

Щодо гарантій безпеки, які може отримати Україна, керівник комітету ВР з питань зовнішньої політики зазначив, що їх хотілося б отримати такими, які, наприклад, Британія надала Швеції та Фінляндії, але це важко зробити.

"Що стосується гарантій, то, звичайно, хотілося б їх отримати. І я думаю, що це було реально свого часу, наприклад після саміту НАТО в Бухаресті 2008 року. На жаль, ми повинні бути реалістами, і навряд чи можемо розраховувати зараз на ці гарантії. Разом з тим, ми повинні боротися за такі гарантії", — сказав Мережко.

Як повідомляв УНІАН, президент Фінляндії Саулі Нііностіо і прем'єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про підтримку вступу країни в НАТО. Керівництво країни зазначає, що дискусія про можливе членство Фінляндії в НАТО тривала для того, щоб дозволити парламенту країни і суспільству сформувати свою позицію.

Вас також можуть зацікавити новини: