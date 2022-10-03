Правоохоронці пояснили, що "для росіян заборона".

На рейс Дюссельдорф-Гельсінкі не пропустили п'ятьох росіян.

Про це повідомляє російське видання "Фонтанка".

"Сказали, що за новим законом росіян не саджають. Яким – не уточнили. Оскільки представника FinnAir в аеропорту Дюссельдорфа немає, то ми викликали поліцію. Поки їхала поліція, зателефонували на гарячу лінію перевізника. Вони нічим не допомогли, обіцяли повернути гроші. Поліція зрозуміла ситуацію, але нічого зробити не змогла. Так прямим текстом і сказали: Ми розуміємо, але для росіян заборона", – розповів журналістам Валентин, який був в числі тих, кого не пустили на рейс.

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У двох осіб, яких не пустили на рейс, крім російського громадянства також був вид на проживання в Німеччині. Крім того, з рейсу зняли жінку з дитиною, яка летіла на похорон. Тепер росіяни сподіваються потрапити до Фінляндії через Туреччину.

Заборона на в'їзд громадян Росії до Фінляндії

Як писав УНІАН, росіяни використовували Фінляндію як транзитну країну для шенгенських віз. Після оголошення в Росії масової мобілізації 21 вересня сотні тисяч чоловіків, які підпадають під неї, виїхали з країни. У Консульському відділі МЗС Фінляндії заявили, що оголошення мобілізації в Росії посилить проблему, і заговорили про швидке введення обмежень на в'їзд.

30 вересня влада Фінляндії заборонила в'їзд російським туристам. В офіційній заяві чиновників йшлося, що "у в'їзді буде відмовлено особам, які прямують до Фінляндії або через Фінляндію в інші держави-учасниці Шенгенської угоди з метою туризму".

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