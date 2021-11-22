Французька сторона стурбована через "концентрацію сил" РФ біля українського кордону.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив владу Росії про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну.

Як повідомляє французька новинна радіостанція RFI, про це Ле Дріан заявив в ефірі радіостанції RTL.

Ле Дріан зазначив, що Франція стурбована "концентрацією сил" РФ біля кордонів з Україною.

У разі "будь-якого порушення українського кордону і будь-якого вторгнення", настануть "надзвичайно серйозні наслідки", попередив він.

Читайте такожЗагроза вторгнення Росії в Україну: у Путіна заговорили про "спробу провокації"Глава МЗС Франції також сказав, що в останні місяці "прискорилося сповзання до авторитаризму" путінського режиму, відзначивши посилення репресій щодо опозиції. "Цей авторитарний крен тривожний", – підкреслив Ле Дріан.

Він заявив, що президент РФ Володимир Путін "хоче забезпечити свою владу, забезпечити вагу Росії на міжнародній арені" і "не хоче бачити своїм сусідом сильну і єдину Європу".

При цьому глава МЗС Франції зазначив, що Росія залишається сусідом Європи – "іноді нестерпним сусідом", з яким так чи інакше потрібно "продовжувати розмовляти". З цією метою минулого тижня була організована зустріч у форматі "два плюс два" між міністрами закордонних справ і оборони Франції та Росії, повідомив Ле Дріан.

"Не можу сказати, що вона пройшла дуже добре, але вона відбулася. Потрібно зберігати шляхи діалогу", – підкреслив він.

Раніше в українській розвідці заявили, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тисячі військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

20 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не вірить у масштабне вторгнення Росії в нашу країну.

Автор: Віталій Саєнко