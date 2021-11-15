Глави МЗС Німеччини Гайко Маас та Франції Жан-Ів Ле Дріан попередили РФ про серйозні наслідки, якщо вона знову порушить територіальну цілісність України.

Німеччина і Франція закликали Російську Федерацію зберігати стриманість і погодитись на зустріч у "нормандському форматі".

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС Німеччини Гайко Мааса та Франції Жана-Іва Ле Дріана за підсумками зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою у Брюсселі. Документ розміщено на сайті німецького зовнішньополітичного відомства.

"На тлі відновлення стривоженості через переміщення російських військ і техніки біля України ми закликаємо Росію обрати позицію стриманості і надати вичерпну інформацію про її військову діяльність. Будь-яка нова спроба порушити територіальну цілісність України призведе до серйозних наслідків", - наголошується у заяві.

Також вони закликали Україну дотримуватися стриманої позиції.

Читайте такожПутін зробив ще один крок до інтеграції "ЛНР" та "ДНР" до складу Росії: з'явилася реакція України"Україна раніше, навесні цього року, значною мірою посприяла деескалації ситуації, незважаючи на агресивну російську риторику і відмову надати вичерпну інформацію у відповідності до її міжнародних зобов'язань", - сказано у заяві.

Німеччина і Франція також висловили занепокоєння у зв’язку з погіршенням гуманітарної і безпекової ситуації на Донбасі.

"Ми закликали Україну продовжувати виконувати Мінські домовленості у повному обсязі і зберігати участь в обговореннях, які проводяться в рамках "нормандського формату"", - сказано у заяві.

Маас і Ле Дріан також наголосили, що виступають за врегулювання конфлікту на Донбасі на основі Мінських домовленостей.

"Ми висловили жаль, що Росія неодноразово відмовлялася від зустрічі на рівні міністрів закордонних справ у "нормандському форматі". Ми знову висловлюємо готовність зустрітися і брати участь конструктивно і по суті (у "нормандському форматі"). Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те саме для досягнення довготривалого миру на Донбасі", - наголошується у заяві.

Російські війська на кордоні з Україною

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

Як заявив сьогодні, 15 листопада, після зустрічі з главами МЗС Франції та Німеччини Кулеба, колеги запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

Автор: Віталій Саєнко