У Міноборони Франції повідомили, що випробувальний пуск був проведений без ядерного заряду.

Франція випробувала міжконтинентальну балістичну ракету М51.3. Влада країни вважає, що це увічнить довіру до французького ядерного стримування.

"Перший успішний випробувальний пуск стратегічної балістичної ракети М51. 3!" - повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в соцмережі Х.

За його словами, ця подія підтверджує надійність французьких сил ядерного стримування і свідчить про досконалість пускової установки.

В оборонному відомстві Франції зазначили, що успішний випробувальний пуск ракети M51.3 без ядерного заряду справили в суботу ввечері, 18 листопада.

Тренування сил ядерного стримування в РФ - що відомо

25 жовтня в Російській Федерації провелм тренування сил стратегічного стримування. На навчаннях був присутній президент РФ Володимир Путін.

В ході маневрів російські війська відпрацьовували "нанесення масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника".

При цьому глава Генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що з космодрому "Плесецьк" по полігону "Кура" на Камчатці виконаний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", а з Баренцева моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Тула" запущена балістична ракета "Синява". Також запуски ракет проізводіліс за допомогою літаків дальньої авіації Ту-95МС.

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