Франція випробувала міжконтинентальну балістичну ракету М51.3. Влада країни вважає, що це увічнить довіру до французького ядерного стримування.
"Перший успішний випробувальний пуск стратегічної балістичної ракети М51. 3!" - повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в соцмережі Х.
За його словами, ця подія підтверджує надійність французьких сил ядерного стримування і свідчить про досконалість пускової установки.
В оборонному відомстві Франції зазначили, що успішний випробувальний пуск ракети M51.3 без ядерного заряду справили в суботу ввечері, 18 листопада.
Тренування сил ядерного стримування в РФ - що відомо
25 жовтня в Російській Федерації провелм тренування сил стратегічного стримування. На навчаннях був присутній президент РФ Володимир Путін.
В ході маневрів російські війська відпрацьовували "нанесення масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника".
При цьому глава Генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що з космодрому "Плесецьк" по полігону "Кура" на Камчатці виконаний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", а з Баренцева моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Тула" запущена балістична ракета "Синява". Також запуски ракет проізводіліс за допомогою літаків дальньої авіації Ту-95МС.