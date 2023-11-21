Франція шокована висловлюваннями онука знаменитого "рятівника нації" генерала Шарля де Голля. Нащадок найвідомішого французького президента вирішив отримати російське громадянство, пише The Times.
60-річний П’єр де Голль оголосив про свій намір під час нещодавнього візиту до Санкт-Петербурга. "Для мене було б честю отримати російське громадянство — я радий бачити, що ви боретеся за традиційні цінності: сім’ю, духовність. Усі ці цінності зникли в західних країнах", – заявив він.
Загалом Де Голль підтримує російського диктатора Володимира Путіна, стверджує, що Росія пропонує "великі можливості", звинувачує США у початку війни в Україні та висловлює переконання, що Захід став на бік, що програє.
"Я думаю, що НАТО програло в цьому конфлікті, тому що ані НАТО, ані Захід не можуть продовжувати війну", — сказав він.
Times зазначає, що подібні погляди не є чимось аж надто унікальним для Франції, але в даному випадку йдеться про нащадка історичного лідера, що став до певної міри іконою та символом незламності французької нації.
"Генерал де Голль, мабуть, перевертається в могилі", — сказав коментатор радіо RTL Альба Вентура.
Свої прокремлівські погляди П’єр де Голль виправдовує тим, що його дід ніколи б не уклав союз із країною, яка конфліктувала з Росією. Інший онук знаменитого генерала, Ів Де Голль, наголошує, що його брат П’єр говорить лише за себе – "не за мене чи нашу родину і тим більше не за генерала [Шарля де Голля]".
Чим знаменитий Шарль де Голль
Шарль де Голль (1890–1970) був видатним французьким воєначальником та політичним діячем. Він відіграв ключову для Франції роль у подіях Другої світової війни. Тоді як Франція була частково окупована німцями, а частково перетворена на маріонеткову державу, саме де Голль очолив уряд Франції у вигнанні та за підтримки західних союзників почав поступово відвойовувати французькі колонії, що знаходилися під контролем маріонеткового пронімецького уряду Франції.
Після Другої світової війни Франція загрузла у тривалій політичній кризі. Тоді Шарль де Голль знову подався в політику і в 1959 році став президентом Франції. За його правління було проведено низку важливих політичних реформ, що започаткували новий сучасний етап в історії Франції, відомий як "П’ята республіка".
Шарль де Голль є одним з найбільш шанованих у Франції історичних лідерів, постать якого вважається прикладом для наслідування для сучасних політиків.