П’єр де Голль любить путінську Росію та збирається стати її громадянином.

Франція шокована висловлюваннями онука знаменитого "рятівника нації" генерала Шарля де Голля. Нащадок найвідомішого французького президента вирішив отримати російське громадянство, пише The Times.

60-річний П’єр де Голль оголосив про свій намір під час нещодавнього візиту до Санкт-Петербурга. "Для мене було б честю отримати російське громадянство — я радий бачити, що ви боретеся за традиційні цінності: сім’ю, духовність. Усі ці цінності зникли в західних країнах", – заявив він.

Загалом Де Голль підтримує російського диктатора Володимира Путіна, стверджує, що Росія пропонує "великі можливості", звинувачує США у початку війни в Україні та висловлює переконання, що Захід став на бік, що програє.

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"Я думаю, що НАТО програло в цьому конфлікті, тому що ані НАТО, ані Захід не можуть продовжувати війну", — сказав він.

Times зазначає, що подібні погляди не є чимось аж надто унікальним для Франції, але в даному випадку йдеться про нащадка історичного лідера, що став до певної міри іконою та символом незламності французької нації.

"Генерал де Голль, мабуть, перевертається в могилі", — сказав коментатор радіо RTL Альба Вентура.

Свої прокремлівські погляди П’єр де Голль виправдовує тим, що його дід ніколи б не уклав союз із країною, яка конфліктувала з Росією. Інший онук знаменитого генерала, Ів Де Голль, наголошує, що його брат П’єр говорить лише за себе – "не за мене чи нашу родину і тим більше не за генерала [Шарля де Голля]".

Чим знаменитий Шарль де Голль

Шарль де Голль (1890–1970) був видатним французьким воєначальником та політичним діячем. Він відіграв ключову для Франції роль у подіях Другої світової війни. Тоді як Франція була частково окупована німцями, а частково перетворена на маріонеткову державу, саме де Голль очолив уряд Франції у вигнанні та за підтримки західних союзників почав поступово відвойовувати французькі колонії, що знаходилися під контролем маріонеткового пронімецького уряду Франції.

Після Другої світової війни Франція загрузла у тривалій політичній кризі. Тоді Шарль де Голль знову подався в політику і в 1959 році став президентом Франції. За його правління було проведено низку важливих політичних реформ, що започаткували новий сучасний етап в історії Франції, відомий як "П’ята республіка".

Шарль де Голль є одним з найбільш шанованих у Франції історичних лідерів, постать якого вважається прикладом для наслідування для сучасних політиків.

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