Президент закликав знайти раціональне рішення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що криза на кордоні з Польщею демонструє "ерозію солідарності".

"Те, що відбувається на нашому західному кордоні - кордоні з Польщею, - не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту", - сказав він у вечірньому відеозверненні до українців.

За його словами, ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. Тому необхідно знайти спільні раціональні рішення з Польщею та усіма, кого турбує доля Європи.

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"І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально", - додав він.

Блокування кордону України: останні новини

Як відомо, протести на українсько-польському кордоні тривають з листопада 2023 року. Польські перевізники вимагають повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників, а фермери - зупинити імпорт сільськогосподарської продукції з України,

Вчора вдень мітингувальники намагалися заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ", їх зупинили поліцейські.

За останніми даними Державної прикордонної служби України, наразі на кордоні з Польщею заблоковано шість напрямків з дев'яти.

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