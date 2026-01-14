США придбали пристрій, який здатен викликати 'Гаванський синдром', - CNN

Пристрій, який й досі вивчають, генерує імпульсні радіохвилі й він може містити російські компоненти.

Міністерство оборони США більше року тестувало пристрій, придбаний в ході таємної операції, який, на думку деяких слідчих, міг бути причиною серії загадкових захворювань, що вразили американських шпигунів, дипломатів і військових і які в народі отримали назву "Гаванський синдром", повідомляє CNN, посилаючись на чотири джерела, обізнані в цьому питанні.

За даними двох джерел, підрозділ Міністерства внутрішньої безпеки, Служба розслідувань внутрішньої безпеки придбала пристрій за мільйони доларів в останні дні адміністрації Байдена за кошти, надані Міністерством оборони.

Як йдеться в статті, за словами цих людей, чиновники заплатили за пристрій "восьмизначну суму", але відмовилися назвати більш конкретну цифру.

Відео дня

Видання підкреслило, що цей пристрій й досі вивчають, а також тривають дискусії та навіть скептицизм в деяких урядових колах щодо його зв'язку з десятками аномальних випадків зі здоров'ям, які офіційно залишаються нез'ясованими.

За словами одного з джерел, пристрій генерує імпульсні радіохвилі. На думку деяких чиновників і вчених, саме це може бути причиною інцидентів. Більше того, цей співрозмовник зазначив, що хоча пристрій не є повністю російського походження, він містить російські компоненти.

В матеріалі зазначається, що чиновники вже давно намагаються зрозуміти, як пристрій, достатньо потужний, щоб заподіяти шкоду, про яку повідомляють деякі жертви, може бути портативним.

За словами одного з джерел, яке вже ознайомилося з пристроєм, це залишається основним питанням. Ця особа розповіла виданню, що цей пристрій може поміститися в рюкзак.

Як зазначає видання, придбання цього пристрою знову розпалило болючу і суперечливу дискусію в уряді США щодо Гаванського синдрому, офіційно відомого як "аномальні епізоди зі здоров'ям".

В матеріалі розповідається, що вперше таємничу хворобу зафіксували анприкінці 2016 року. Тоді група американських дипломатів, що перебували в кубинській столиці Гавані, почала повідомляти про симптоми, схожі на травму голови, включаючи запаморочення та сильні головні болі. У наступні роки випадки цієї хвороби були зафіксовані по всьому світу.

Видання розповіло, що протягом наступного десятиліття розвідувальне співтовариство та Міністерство оборони намагалися з'ясувати, чи були ці чиновники жертвами якогось виду спрямованої енергетичної атаки з боку іноземного уряду.

Примітно, що високопоставлені представники розвідки публічно заявляли, що немає достатніх доказів для такого висновку, а жертви стверджували, що уряд США маніпулював ними та ігнорував важливі докази того, що Росія атакувала американських урядовців.

Однак, як зазначає видання, представники міністерства оборони вважали свої висновки настільки серйозними, що наприкінці минулого року проінформували про них комітети з розвідки Палати представників і Сенату. Також вони згадали про придбаний пристрій та його випробування.

За словами декількох джерел, зараз одним з головних побоювань деяких чиновників є те, що якщо технологія виявиться життєздатною, вона може поширитися. В такому разі, йдеться в статті, більше ніж одна країна може отримати доступ до пристрою, здатного завдати американським чиновникам травм, які покладуть край їхній кар'єрі.

Видання поділилося, що позиція уряду обурює багатьох жертв інцидентів. Вони впевнені, що існують чіткі докази того, що Москва стоїть за їхніми симптомами. У деяких постраждалих були настільки сильні симптоми, що їм довелося вийти на пенсію. На думку деяких осіб, придбання пристрою може бути потенційним виправданням.

"Якщо [уряд США] справді виявив такі пристрої, то ЦРУ заборгувало всім постраждалим серйозні й публічні вибачення за те, що з нами поводилися як із ізгоями", - заявив один з перших співробітників ЦРУ Марк Полімеропулос, який оприлюднив свої травми, отримані у Москві у 2017 році.

Озброєння США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що США під час військової операції в Венесуелі з викрадення Ніколаса Мадуро могли застосувати якусь акустичну зброю, аби знешкодити охоронців венесуельського диктатора. Видання New York Post посилається на заяву невідомого венесуельського військового, яку опублікував у соцмережі X американський правий активіст Майк Неттер. Він розповів, що американці знищили сотні його побратимів, не втративши жодного свого бійця. На його думку, США використали технології і зброю, про які він навіть не чув.

Також ми писали, що США скасували заборону на імпорт китайських дронів. яка була введена в грудні минулого року. Ініціатива щодо заборони китайських БПЛА була частиною зусиль щодо захисту ланцюгів постачання інформаційних і комунікаційних технологій від ризиків, пов’язаних з виробниками безпілотників в Китаї. Старший радник Міжнародної кризової групи Алі Вайн припустив, що таким чином Трамп прагне зберегти торговельну рамку, узгоджену ним і президентом Сі та забезпечити дружню атомсферу.

Вас також можуть зацікавити новини: