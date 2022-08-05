За словами експерта, якщо припинеться транзит російського газу, тоді нам буде дуже складно.

Якщо російський "Газпром" повністю припинить транзит газу через українську ГТС, то взимку у домівках наших громадян буде не вище 16-17 градусів тепла.

Про це сказав експерт інституту економічних стратегій Юрій Корольчук в ефірі телемарафону.

"По газу у нас ситуація більш-менш хороша. На відміну від Європи, бо там взагалі паніка, у нас є власний видобуток і ми закачуємо у сховища вже близько 12 млрд куб.м газу", - сказав він.

Експерт уточнив, що уряд планує закачати навіть близько 15 млрд куб. м, чого буде достатньо, але тільки за умови, що "Газпром" не зменшить транзит через українську ГТС.

"Цього нам вистачає з головою, але за умови збереження і продовження транзиту російського газу в Європу. Тобто ключова проблема – це те, якщо транзит російського газу припнеться, тоді нам буде дуже складно", - пояснив Корольчук.

Він зазначив, що при такому сценарії справдяться прогнози уряду про те, що в будинках будуть 16-17 градусів тепла в взимку. Щодо приватних будинків, то можливе чергування подачі газу.

Як повідомляв УНІАН, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 1 серпня перевищили 12 млрд куб. м.

Згідно з дорученням Кабміну, до початку опалювального сезону планується закачати у сховища не менше 19 млрд куб м газу. Таким чином для виконання доручення необхідно закачати ще 7 млрд куб м газу.

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