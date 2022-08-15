В результаті країна-агресор втратить найбільш ліквідний ринок збуту своїх енергоносіїв.

Російська Федерація вирішила пожертвувати "Газпромом" заради ілюзорної мрії про відміну санкцій.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у прямому ефірі марафону FREEДОМ.

Зокрема, експерт оцінив, чого доб'ється Росія, зловживаючи газовим шантажем Європи.

"Їм (росіянам - УНІАН) вдастся досягнути тільки одного - того, що Європейський Союз через декілька років повністю позбудеться від російського газу. "Газпром" втратить найбільш ліквідний, найбільший ринок збуту для свого природного газу. В результаті російський бюджет втратить десятки і сотні мільярдів доларів. Ось таким буде результат газового шантажу", - сказав Омельченко.

За його словами, ЄС буде єдиним у прийнятті рішення щодо відмови від російського газу, ймовірно, за винятком Угорщини. Однак ця країна займає лише 5% європейського ринку, тому її відмова прийняти це рішення не буде критичною для Європи.

"По суті, Росія обрала пожертувати "Газпромом" заради ілюзорної мрії скасування санкцій. Очевидно, цього не буде. Таку ж стратегію вона свого часу обирала щодо України, коли шантажувала. В результаті Україна відмовилася і від природного газу російського, і від нафти, і від нафтопродуктів. Я думаю, те ж станеться щодо Європейського Союзу. Росія просто втратить найбільш ліквідний ринок збуту своїх енергоносіїв", - підсумував експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з забороні на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

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