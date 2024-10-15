У Будапешті пригрозили накласти вето на санкції ЄС, якщо буде скасовано пільгу на купівлю російської нафти для Угорщини.

Угорщина і російський "Газпром" ведуть переговори про додаткові поставки газу в Будапешт у 2025 році. Транзит російського газу через Україну припиниться наприкінці цього року.

"Ми вже підписали одну (додаткову угоду) на останній квартал цього року, яка покриває додаткові обсяги за конкурентною ціною. Наразі ми ведемо переговори про укладення угоди на наступний рік", - цитує міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто видання euractiv.

За його словами, меморандум містить положення про додаткові угоди до довгострокових контрактів на майбутні роки, які гарантують цінову конкурентоспроможність.

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Минулого тижня Угорщина і "Газпром" також підписали угоду, яка дозволяє використовувати газопровід TurkStream.

Газопровід TurkStream, побудований незадовго до вторгнення Росії в Україну, доставляє російський газ дном Чорного моря на європейську територію Туреччини в обхід України, а потім до Болгарії. Софія не використовує газ із цього трубопроводу, але забезпечує його транзит до Сербії та Угорщини.

Ця угода, як заявив Сійярто, дає змогу Будапешту збільшити обсяги закупівель за "всіма комерційними контрактами".

Крім того, угорський дипломат заявив, що Будапешт накладе вето на санкції Європейського союзу проти Росії, якщо буде скасовано пільгу на закупівлі російської нафти для Угорщини.

Російський газ для Угорщини - останні новини

Після того як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, ЄС ухвалив пакет санкцій проти Москви, що передбачає заборону на імпорт усієї російської нафти і нафтопродуктів морським шляхом із деякими обмеженими винятками.

Угорська енергетична група MOL у вересні уклала угоду про безперервне постачання російської нафти через Білорусь і Україну трубопроводом "Дружба" після того, як у червні Київ вніс російську компанію "Лукойл" до списку санкцій, що змусило угорський уряд висловити занепокоєння з приводу безпеки поставок.

Варто зазначити, що Євросоюз розглядає два можливі варіанти продовження транзиту газу через Україну.

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