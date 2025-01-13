Поки невідомо, чи буде відправлять систему відразу в Україну, чи вона прибуде у тренувальний табір на території Німеччини для навчань екіпажів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу з 54 колісних САУ RCH 155. Передача відбулася в Касселі за присутністю українського посла у ФРН, повідомляє видання Welt.

За даними видання, Пісторіус передав українському дипломату артилерійську систему на території підприємства компанії Rheinmetall. Саме там і відбуваєтсья виробництво цих бойових установок.

Поки невідомо, чи буде відправлять систему відразу в Україну, чи вона прибуде у тренувальний табір на території Німеччини для навчань українських екіпажів.

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САУ RCH 155 - що відомо про систему

САУ RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) - це сучасна німецька самохідна артилерійська установка, розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Вона базується на модифікованому шасі бронетранспортера Boxer і оснащена артилерійською системою AGM (Artillery Gun Module).

Ключові характеристики:

калібр гармати: 155 мм;

дальність стрільби: до 40 км звичайними снарядами та до 54 км із активно-реактивними снарядами;

скорострільність: до 9 пострілів за хвилину;

автономність роботи: повністю автоматизована система заряджання;

екіпаж: 2 людини (може керуватися дистанційно);

мобільність: шасі Boxer забезпечує високу швидкість та прохідність.

САУ оснащена сучасною системою управління вогнем і може працювати в режимі MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact) - здатність випустити кілька снарядів під різними кутами так, щоб вони одночасно досягли цілі.

RCH 155 розроблена для високоточної артилерійської підтримки на полі бою. Її мобільність і автономність дозволяють ефективно діяти навіть в умовах сучасного високотехнологічного конфлікту.

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