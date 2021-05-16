Військові дії між Ізраїлем і Палестиною, за словами Гутерреша, повинні негайно припинитися.

Переговори двох держав залишаються єдиним шляхом до встановлення миру і безпеки на Середньому Сході.

Про це в неділю, 16 травня, на позачерговому засіданні Ради Безпеки високого рівня з палестино-ізраїльського врегулювання заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Єдиний шлях вперед - повернутися до переговорів з метою вирішення проблеми двох держав, коли дві держави живуть пліч-о-пліч в умовах миру, безпеки і взаємного визнання, зі столицею обох держав в Єрусалимі, на підставі відповідних резолюцій ООН, міжнародного права і попередніх угод", - сказав генсек.

За його словами, чим довше триває "цикл насильства", тим складніше буде досягти цієї кінцевої мети.

Гутерреш підкреслив, що організація Об'єднаних Націй як і раніше глибоко прихильна роботі як з ізраїльтянами, так і з палестинцями. Він також закликав "дозволити посередницьким зусиллям активізуватися й увінчатися успіхом".

Військові дії між Ізраїлем і Палестиною, за словами генсека, повинні негайно припинитися.

"Бої повинні припинитися. Вони повинні негайно припинитися. Ракети і міномети з одного боку і повітряні і артилерійські обстріли з іншого повинні припинитися. Я закликаю всі сторони прислухатися до цього заклику. Організація Об'єднаних Націй активно закликає всі сторони до негайного припинення вогню", - заявив генеральний секретар ООН.

Він також акцентував на тому, що журналістам має бути дозволено працювати "без страху і переслідувань", також слід дотримуватися статусу-кво святих місць, а всі сторони мають поважати міжнародне гуманітарне право і міжнародне право в області прав людини.

Читайте такожЖертвами бойових дій між Ізраїлем та сектором Гази стали 42 дитини"Лише узгоджене стійке політичне рішення раз і назавжди покладе край цим руйнівним циклам насильства і призведе до мирного майбутнього як для палестинців, так і для ізраїльтян", - підсумував Гутерреш.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Угруповання ХАМАС озвучило умови, на яких може бути досягнуто перемир'я з армією Ізраїлю.

12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, в бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.

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Переклад: Катерина Комолова