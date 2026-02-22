Гілі: Я хочу відправити британські війська в Україну

Лондон виділяє 250 млн доларів на підготовку до можливої миротворчої місії та заявляє про намір зробити 2026 рік роком завершення війни в Україні.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що прагне стати першим очільником оборонного відомства, який розгорне британські війська в Україні після досягнення мирної угоди. За його словами, 2026 рік має стати "роком закінчення цієї жахливої війни".

У колонці для The Telegraph Гілі виклав бачення завершення війни та наголосив на незмінній підтримці президента України Володимира Зеленського.

"Я хочу бути міністром оборони, який розгорне британські війська в Україні, бо це означатиме, що ця війна нарешті закінчиться. Це означатиме, що ми домовилися про мир в Україні. А безпечній Європі потрібна сильна, суверенна Україна", – написав він.

Відео дня

"Коаліція охочих"

Британський уряд працює із союзниками над розвитком так званої "коаліції охочих" – багатонаціональних миротворчих сил, які мають гарантувати безпеку України після припинення бойових дій.

Лондон уже виділив понад 250 млн доларів на підготовку власних збройних сил до потенційного розгортання. Кошти спрямують на модернізацію техніки, засобів зв’язку та закупівлю обладнання для протидії дронам.

Крім того, Велика Британія долучилася до спільного виробництва українського перехоплювача безпілотників на базі штучного інтелекту "Восьминіг", який здатен знищувати дрони Shahed за нижчою вартістю.

Візит під обстрілами

Гілі згадав свій нещодавній візит до України, під час якого став свідком масованих атак. За його словами, у ніч перебування в країні Росія запустила 90 дронів Shahed по Києву, а балістична ракета влучила у Львові – за 15 хвилин їзди від місця його перебування.

"Це суворе нагадування про те, що український народ пережив протягом останніх 1459 ночей", – зазначив міністр.

"Друзі України ніколи не втомляться"

Очільник Міноборони Британії наголосив, що Лондон і надалі збільшуватиме військову допомогу та посилюватиме санкційний тиск на Росію. Він також підкреслив, що українські військові вже інтегруються у навчання НАТО та діляться досвідом боротьби з безпілотниками. Гілі пише:

"Українці показали, що не бояться російської агресії. Єдине, чого боїться Україна, – це втома від Заходу. Але, як знає президент Зеленський, друзі України ніколи не втомляться".

Він підсумував, що Британія прагне поставити Україну "в найсильнішу можливу позицію для досягнення справедливого і тривалого миру" та зробити 2026 рік роком завершення війни.

Іноземний контингент в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше британський експремʼєр Борис Джонсон заявив, якщо Лондон та союзники планують розгорнути свої війська в Україні після війни для стримування нової російської агресії, то раціональніше відправити їх просто зараз.

У розмові з журналістами Джонсон розкритикував Захід через небажання карати Росію за анексію Криму та нерішучість західних лідерів у підтримці України вже під час повномасштабної фази війни.

Вас також можуть зацікавити новини: