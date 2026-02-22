США готують зустріч Зеленського та Путіна: Віткофф назвав терміни

У зустрічі також може взяти участь Трамп, але для цього є певні умови.

Спецпредставник США Стів Віткофф розраховує на гарні новини щодо України та РФ вже в найближчі тижні.

В інтерв'ю Fox News спецпосланець Трампа заявив, що пропозиції, які він та зять президента США Доналда Трампа Джерад Кушнер винесли на обговорення, приведуть до зустрічі українськго президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

"Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента (Трампа - ред.). Побачимо. Він не хоче зустрічатися, якщо не впевнений, що зможе довести справу до результату. У нього є унікальна здатність це зробити. Сподіваюся, в найближчі тижні ви почуєте хороші новини", - заявив він.

Також Віткофф прокоментував критику його зустрічей з кремлівським диктатором. Він акцентував, що досягти будь-якого результату без таких зустрічей неможливо.

"Мені треба було зрозуміти Путніна. Його мотиви, цілі, і думаю, що багато тих зустрічей зараз стають дуже актуальними. Ми розуміємо, де вони, і не думаю, що українці з нами не згодні в оцінці. Тож вважаю, ті зустрічі були важливими, і сподіваюся, ми все це завершимо", - виразив надію спецпредставник.

19 лютого, коментуючи результати переговорів у Женеві Зеленський сказав, що Україна та Росія ближчі до завершення переговорів на військовому, ніж на політичному треці.

Також український президент прокоментував розмови російської сторони і зокрема Путіна про історію. Він зауважив, що це лише тактика затягування часу.

