Росія масовано атакувала Київ та область: палають будинки (відео)

Ворожі БпЛА та крилаті ракети атакували столицю з кількох напрямків, у Святошинському районі спалахнула пожежа на даху житлового будинку, інформація про постраждалих уточнюється.

У ніч на 22 лютого російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Внаслідок обстрілу постраждала житлова багатоповерхівка у Святошинському районі – на даху будинку виникла пожежа.

Про це повідомили Повітряні сили та керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 3:56 – спершу через загрозу застосування балістичного озброєння, згодом через зліт у Росії винищувача МіГ-31К.

О 4:39 у КМВА заявили, що на підступах до столиці фіксуються ворожі ударні БпЛА. О 6:23 Повітряні сили уточнили, що триває атака не лише безпілотників, а й крилатих ракет на Київ.

Вже о 6:33 Тимур Ткаченко повідомив про перші наслідки обстрілу.

"Внаслідок атаки постраждала житлова багатоповерхівка у Святошинському районі. Пожежа на даху будинку. Уточнюємо інформацію про постраждалих", – заявив він.

Наразі інформація про можливих жертв та масштаби руйнувань уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

У мережі публікують моторошні кадри із Софіївської Борщагівки. Очевидці повідомляють, що внаслідок атаки РФ палають приватні будинки. Інформації про жертв і постраждалих наразі нема.

Оновлено о 7:36. Мер Віталій Кличко повідомив, що з передмістя столиці до лікарень Києва госпіталізували двох постраждалих – жінку та дитину. Попередньо, сталося падіння уламків в приватному секторі.

Натомість Тимур Ткаченко уточнив, що інформація про пожежу на даху будинку у Святошинському районі не підтвердилась.

Як повідомляв УНІАН, вчора пізно ввечері російські окупаційні війська атакували автомобіль швидкої допомоги на Сумщині. Внаслідок цинічного удару загинули четверо осіб.

Серед жертв російської атаки – два брати, одному з яких було 17 років, та подружня пара. Жінка була медиком.

