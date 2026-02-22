РФ вгатила по об'єктах енергетики Одещини та Миколаївщини: виникли масштабні пожежі

Через влучання російських дронів без світла залишилися десятки тисяч людей.

У ніч на 22 лютого армія РФ завдала по Одеській та Миколаївській областях чергового удару безпілотниками. Влучання зафіксовані на енергетичних об’єктах, внаслідок чого там сталися масштабні пожежі.

Як передає кореспондент УНІАН, вночі в Одесі кілька разів лунала повітряна тривога, моніторингові канали повідомляли, що ворог з боку Чорного моря запустив по регіону дрони, які фіксувалися, зокрема на півдні.

За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, ворог продовжив масовано атакувати енергетику.

Відео дня

"Цієї ночі Росія знову завдала ударів безпілотниками по обʼєктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли загоряння великих площ. Наразі всі осередки вогню ліквідовано. Минулося без загиблих та постраждалих", - заявив посадовець.

Як уточнили у регіональному главку ДСНС, ворог підступно бив по критичній інфраструктурі, намагаючись залишити населення без світла та тепла.

"Внаслідок влучань зафіксовано пошкодження та загоряння великої площі", - зазначають рятувальники.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури УНІАН повідомили, що внаслідок нічної атаки без світла залишилось понад 15 тис. абонентів.

"Енергетики працюють над відновленням", - сказали у пресслужбі.

Крім того, окупанти атакували сусідню з Одещиною – Миколаївщину. За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, уночі та під ранок ворог атакував обласний центр БпЛА типу Shahed 131/136. Пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури.

Згодом посадовець додав, що внаслідок ранкового удару у Миколаєві є пошкодження енергетичної інфраструктури. Знеструмлено 16 тис. абонентів.

Удари РФ по Україні

Як писав УНІАН, російська окупаційна армія майже щодня завдає ударів по енергетичних об’єктах Одеської області, від яких залежить життя цивільного населення. Через атаки стаються значні руйнування критичної та житлової інфраструктури, гинуть та отримують поранення місцеві жителі. Зокрема, у ніч на 21 лютого в Одесі зайнялися пожежі, пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий сектор. Внаслідок атаки вщент зруйновано два приватні житлові будинки, квартира в одноповерховому будинку, значних пошкоджень зазнав ліцей тощо. Поранення отримали двоє людей.

Станом на вечір 21 лютого, за словами енергетиків, вони продовжували ремонт обладнання на одній із пошкоджених підстанцій, що живить десятки тисяч домівок у Київському районі Одеси. Йшлося, що роботи складні та тривалі. Найскладніше - заміна кабелів у кабельному каналі, довжиною по 250 метрів кожен. Йшлося, що без електропостачання залишаються 57,1 тис. родин.

У ніч 17 лютого постраждали двоє чоловіків, один з яких – у важкому стані. Пошкоджень зазнали енергетична та цивільна інфраструктура, спалахнули масштабні пожежі, руйнувань зазнав 25-поверховий житловий будинок, горіла будівля СТО, магазини та склад автомобільних шин, автівки тощо.

