Росія вдарила ракетою по американському підприємству на Сумщині, – Сибіга

МЗС назвав атаку "економічним терором" проти американських інтересів.

Російська армія завдала ракетного удару по цивільному виробничому підприємству компанії Mondelez International у Тростянці. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, ракета влучила в один із виробничих корпусів. На щастя, обійшлося без жертв.

Сибіга наголосив, що йдеться не про військовий об’єкт, а про завод, який працює з 1990-х років і є однією з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України. Підприємство виробляє продукцію всесвітньо відомих брендів, забезпечує робочі місця для українців та робить внесок в українську й американську економіку.

"Коли російські ракети влучають у такі об'єкти, вони націлені не лише на Україну. Вони націлені на американські бізнес-інтереси в Європі", – зазначив глава МЗС.

Він також підкреслив, що Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи американські виробничі потужності.

"Атаки на мирну промисловість – це не війна, а цілеспрямований економічний терор. За цим має слідувати відповідальність", – заявив міністр.

